Професійне свято цього тижня відзначають працівники соцсфери. Їх в Україні близько трьохсот тисяч. Голова парламентського Комітету з питань соцполітики Сергій Каплін привітав працівників цієї галузі у Полтаві.

А також оголосив, що його Комітет вимагає від уряду підняти заробітні плати. Сам нардеп планує кілька днів попрацювати в управлінні соцзахисту, щоб детальніше вивчити труднощі, з якими стикаються співробітники.

"Сьогодні в умовах коли суттєво збільшився тариф реальний останній прихисток, реальна остання допомога, останній порятунок, остання соломинка - це якраз субсидії, які держава має надавати найнезахищенним і тут надзвичайно важливо, щоб кожен, хто за межею бідності отримали плече держави і реальну конкретну підтримку", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.