"Я хотела бы быть президентом": Клинтон допустила возможность участия в выборах

Бывшая государственный секретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году