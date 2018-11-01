Соціологи назвали лідерів парламентських перегонів у Верховну Раду на даний момент [ Редактировать ]
Якби вибори до парламенту відбувАлися зараз, лише шість партій змогли б потрапити до Верховної Ради. Такі дані опитування, яке спільно провели Центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соцдосліджень, КМІС та соцгрупа "Рейтинг".
Лідирують дві політсили. "Батьківщину" готові підтримати майже 14 відсотків респондентів, "Опозиційний блок" - більше семи. Трохи менше партію "Громадянська позиція".
Майже шість з половиною процентів опитаних віддають перевагу партії "Слуга народу". За Блок Петра Порошенка проголосували б майже шість відсотків. А за "Радикальну партію" - трохи більше п'яти.
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