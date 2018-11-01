Харківщина нарощує промислове виробництво. Заводи, які раніше ледь виживали, відновлюють потужності. Приміром, нову лінію запустили на "Південкабелі". Це дозволить збільшити обсяги виробництва на 200 мільйонів гривень за рік. Адже все більше замовлень надходить з Європи. Деталі - в наступному сюжеті.

Пресувальник Олексій Великородний перевіряє якість кабелю, що виходить на лінії волочіння. Її запустили сьогодні.

"Контролируем пробои, все дефекты, которые возможны. И при этом на пульте управления смотрим за контролем давления, скоростью", - говорить Олексій Великородний, пресувальник.

"Південкабель" промгігант з виробництва кабелів високої потужності, ще три роки тому переживав ненайкращі часи. Тепер підприємство оживає. Портфель замовлень на рік вперед. А на останньому економічному форумі, що проходив у Харкові підписали контракт із Польщею на 250 мільйонів гривень. Харківським кабелем вже зацікавилися у Нідерландах та Франції. Не обходяться без вітчизняних дротів - і під час будівництва нових мікрорайонів Києва.

"Он идет на глубине полтора метра, и практически никаких электромагнитных возмущений на территории, на поверхности земли не происходит. Вы представьте, города растут, высоковольтные линии уже в городской застройке невозможно построить", - говорить Володимир Золотарьов, директор "Південкабеля".

На Південкабелі зараз працює тисяча робітників. Середня зарплата понад 10 тисяч гривень. І вона зростатиме.

"Промисловість на Харківщині зростає, а це підприємство повністю підтримує нашу вимогу щодо підвищення заробітної плати. За цей рік зростає заробітна плата на 40%, сьогодні домовилися, що наступного року зросте ще на 20. Є на це можливість, адже завантажені на 2019 рік. В цілому за 2 роки збільшилося виробництво майже на 40%", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Окрім зарплати, людей турбують питання медичного забезпечення. І якість доріг, особливо у передмісті.

"Ямы, конечно. Много очень ям. Именно по этой причине у нас отказываются рейсовые автобусы по этой дороге ездить. Из-за этого мы опаздываем на работу. Дети на учебу. Именно проблема в дороге", - говорить Лариса Абросимова, співробітниця "Південкабеля".

Поступово соціальні питання обіцяють вирішити. А підприємство завантажити замовленнями на кілька років уперед.