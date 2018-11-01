Молодики люто вибивали зізнання у злочині, якого жертви не скоювали

Безхатченки, яких побили студенти у Павлограді, померли в лікарні. Нагадаю, тиждень тому хлопці напідпитку перевдягнулися у поліцейських та причепилися до безпритульних начебто ті вкрали телефон.

Молодики люто вибивали зізнання у злочині, якого жертви не скоювали. Від отриманих травм один чоловік загинув одразу, ще двоє у лікарні. Студентів затримали.

Їм вручили повідомлення про підозру. Як з'ясувалося, один з арештованих - син судді і навчається в університеті внутрішніх справ.