У Павлограді померли безпритульні, яких побили студенти [ Редактировать ]
Безхатченки, яких побили студенти у Павлограді, померли в лікарні. Нагадаю, тиждень тому хлопці напідпитку перевдягнулися у поліцейських та причепилися до безпритульних начебто ті вкрали телефон.
Молодики люто вибивали зізнання у злочині, якого жертви не скоювали. Від отриманих травм один чоловік загинув одразу, ще двоє у лікарні. Студентів затримали.
Їм вручили повідомлення про підозру. Як з'ясувалося, один з арештованих - син судді і навчається в університеті внутрішніх справ.
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