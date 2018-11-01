Сталося все ввечері біля одного з ломбардів на центральному ринку.

Нічна стрілянина у самому центрі Бердянська. Чоловік із вогнепальної зброї розстріляв двох валютників. Постраждалі в лікарні в тяжкому стані. Більше подробиць знають наші кореспонденти.

Сталося все ввечері біля одного з ломбардів на центральному ринку. Попередньо чоловік хотів обміняти гроші у незнайомців. Коли не вдалося зчинилася сварка з бійкою. Апотім і стрілянина.

"Приляж. Приляж може. - Я сейчас потеряю сознание".

Очевидці кажуть - навіть не одразу збагнули, що відбувається.

Напарница сказала, которая работает ночью. Что слышала шум, хлопки. Но очень часто ночью бывает взрывают петарды.

За неофіційними даними, конфлікт виник начебто через спробу чоловіка обміняти фальшиві гроші. Так це чи ні у поліції наразі не коментують.

"Это травмат, травмат. - Ну, я ж не вижу со стороны. - Не, травмат. - Дай бог чтобы травмат".

Унаслідок інциденту двоє чоловіків, які займалися обміном валюти, дістали вогнепальні поранення.

"В тяжелом состоянии. Врачи борятся за их жизни. Очень долго шла операция. 4 и 6 часов шла операция. И сейчас пока находятся в отделении реанимации", - говорить итро Єгоров, головний лікар Бердянського територіального медоб'єднання.

У лікарні й сам стрілець. Під охороною. Його затримали колеги постраждалих. Які при цьому його добряче побили.

"Він також у тяжкому стані? - Він не дуже в тяжкому стані. Але поки що він ще знаходиться у лікарні", - говорить Катерина Людвик, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Знову ж за неофіційною інформацією, стрілець житель Миколаївської області. Колишній військовий. Звідки в нього зброя, розбираються слідчі.