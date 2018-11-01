Підвищити пенсії військовим та провести масовий перерахунок соцвиплат планує уряд. Доручення Володимир Гройсман дав голові пенсійного фонду. Прем'єр наголосив - до старту змін залишилось чотири місяці, тож роботи попереду - багато. І одне з головних завдань - вивести з тіні зарплати українців.

"Всього я хочу виділити два найважливіших завдання - Фонд має бути підготовленим для того, аби з першого січня 2019 року вчергове підвищити пенсії військовим пенсіонерам, а також підготуватись до того, щоб 1 березня 2019 року провести вперше в історії України масовий перерахунок і підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.