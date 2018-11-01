"Я вижив": Олег Сенцов розповів про стан здоров'я [ Редактировать ]
"Я вижив". Олег Сенцов почувається краще після припинення голодування. Його лист оприлюднив правозахисник Микола Щур. Раніше сестра Сенцова - Наталя - повідомляла, що Олег вийшов із голодування з дуже підірваним здоров'ям, у нього постраждали майже всі внутрішні органи.
Нагадаю, український режисер перебуває у російській тюрьмі через звинувачення в тероризмі. У травні цього року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів.
А місяць тому його припинив - після погроз примусового годування.
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