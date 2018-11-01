1 ноября МИД Германии обнародовал совместное с Францией заявление, в котором ответственность за уничтожение беспилотника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возлагается на Россию и боевиков Донбасса.

"Как члены Нормандского формата Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса действия утром 27 октября вблизи от Нижнекрынского в районе, не контролируемом украинским правительством, вблизи от российско-украинской границы. Ответственные за подобные нападения на персонал и оборудование СММ должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что доказательства, собранные СММ, говорят о том, что Россия и "поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата".

Из-за уничтожения беспилотника наблюдатели ОБСЕ не смогли вести мониторинг в районе, где в последние недели наблюдалось движение конвоев через неофициальный пограничный переход между Россией и Украиной.

В документе отмечается, что перед потерей связи дрон обнаружил зенитную установку.

Германия и Франция заявили что этот серьезный инцидент нарушает мандат миссии ОБСЕ, одобренный всеми государствами-участниками.

"Россия как участник Минских соглашений и член Нормандского формата несет особую ответственность за обеспечение свободного, безопасного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ и их оборудования", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.