В Армении распустили парламент и назначили досрочные выборы [ Редактировать ]
1 ноября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.
"С учетом статьи 92 и 93 Конституции, а также согласно статьи 149 Конституции, Национальное собрание Армении распущено", - говорится в указе президента Армении.
Внеочередные выборы назначены на 9 декабря 2018 года.
При этом Национальное Собрание Армении на специальном заседании 1 ноября второй раз не избрало премьер-министром страны единственного претендента - Никола Пашиняна.
Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.
Никол Пашинян был избран премьером Армении в мае 2018 года после массовых протестов, которые прокатились по стране. Тогда, будучи депутатом парламента, Никол Пашинян заявил о начале "тотального неповиновения" властям.
11 октября Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, о чем он объявит до конца этой недели. По словам Пашиняна, этот шаг он должен сделать для того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы.
по теме
Революційний прем'єр Нікол Пашинян подав у відставку
Є у революції початок, нема у революції кінця. Вірменія знову в топі новин. Революційний прем'єр Нікол Пашинян заявив про свою відставку. Нагадаю, він прийшов до влади у травні на хвилі масових протестів
Прем'єр-міністр Вірменії подав у відставку
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже, якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом двох тижнів, парламент розпустять
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке
В Армении назначили дату выборов нового премьера
Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте республики совсем скоро
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже, якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом двох тижнів, парламент розпустять