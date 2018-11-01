1 ноября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

"С учетом статьи 92 и 93 Конституции, а также согласно статьи 149 Конституции, Национальное собрание Армении распущено", - говорится в указе президента Армении.

Внеочередные выборы назначены на 9 декабря 2018 года.

При этом Национальное Собрание Армении на специальном заседании 1 ноября второй раз не избрало премьер-министром страны единственного претендента - Никола Пашиняна.

Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

Никол Пашинян был избран премьером Армении в мае 2018 года после массовых протестов, которые прокатились по стране. Тогда, будучи депутатом парламента, Никол Пашинян заявил о начале "тотального неповиновения" властям.

11 октября Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, о чем он объявит до конца этой недели. По словам Пашиняна, этот шаг он должен сделать для того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы.