Эвакуация вокзалов Киева: "минер" выдвинул требования [ Редактировать ]
Злоумышленник, сообщивший вечером 1 ноября о минировании вокзалов Киева, выдвинул требования.
Так, шантажист требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства", сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".
"Поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.
Как сообщалось, всего по Киеву 1 ноября поступили сообщения о заминировании четырех вокзалов.
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