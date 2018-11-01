Злоумышленник, сообщивший вечером 1 ноября о минировании вокзалов Киева, выдвинул требования.

Так, шантажист требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства", сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"Поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.

Как сообщалось, всего по Киеву 1 ноября поступили сообщения о заминировании четырех вокзалов.