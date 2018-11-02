Известная британская группа The Beatles выпустила клип на песню "Glass Onion" из альбома "White Album", который вышел 50 лет назад.

Клип составлен из фотографий участников группы на фоне анимационных эффектов.

Над видео, которое приурочено к юбилейному переизданию White Album, работал британский художник Ричард Гамильтон и участник группы Пол Маккартни.

Полная версия клипа доступна в данный момент только в Apple Music.

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