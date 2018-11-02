2 ноября: какой сегодня празник [ Редактировать ]
2 ноября - 306-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 59 дней.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября.
Дата для учреждения Дня выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей.
Именины сегодня празднуют:
Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.
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