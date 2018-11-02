В Харьковской области под поезд попала 16-летняя школьница, которая переходила железнодорожные пути на нерегулируемом переезде, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Несчастный случай произошел сегодня около 12:00 в пгт.Шевченково. Девушка находилась на железнодорожной станции и решила перейти пути на неупорядоченном переезде. В это время с обеих сторон двигались поезда. Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила. В результате девочку сбил маневровый поезд. Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за загруженных вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавшую в состоянии шока доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.

Движение поездов на данном участке приостановили на полтора часа. В настоящее время полиция Купянского района решает вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что пассажиров поезда экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе.