Курс доллара в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк ослабил курс гривны. Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 ноября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 815,7863 (+3,9031 грн);
– 100 евро – 3 208,0253 гривны (+25,5359 грн).
Напомним, что курс биткоина также вернулся к росту.
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