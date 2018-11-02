Здоровый сон - неотъемлемый компонент нашего здоровья. Но, как же он способен повлиять на нашу фигуру? Об этом пишет фитнес-тренер Тео Бреннер-Роуч в блоге на сайте НВ.

Качественный, крепкий сон помогает телу:

не переедать;

утолять голод,

следить за правильным питанием;

терять вес;

наращивать мускулатуру.

Если не следить за здоровым сном, человек начинает выпадать из графика: пропускать тренировки, неправильно питаться, употреблять много алкоголя и тому подобное.

"Люди, которые страдают "непродолжительным сном" имеют пониженный уровень лептина (гормон сытости) и повышенный грелина (гормон, который отвечает за стимуляцию аппетита). Такая разница между лептином и грелином способствует повышению аппетита", - пишет тренер.

Эти гормоны работают в паре, создавая чувство голода при продолжительном отсутствии пищи и чувство насыщения, когда вы поели. При такой слаженной работе вы можете контролировать приемы пищи и соблюдать баланс.

А при недосыпе гормоны не функционируют должным образом. Поэтому чувство голода увеличивается, а чувство защищенности снижается. Соответственно, становится сложнее контролировать голод, предотвращать переедание и принимать адекватные решения.

Поэтому не забывайте - качественный сон тесно связан с хорошим самочувствием и здоровьем в целом.

Ранее мы писали о том, что дневной сон смертельно опасен для здоровья.