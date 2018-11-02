Глава Минэнерго США посетит Украину [ Редактировать ]
Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину, Польшу, Чехию и Венгрию. Об этом передает "Голос Америки".
Сообщается, что во время визита в Восточную Европу, Перри будет проводить встречи с экспертами в области энергетики и кибербезопасности.
В частности, Минэнерго США предложит руководству стран пользоваться альтернативными от российских энергоресурсами.
Напомним, что 1 ноября Киев с официальным визитом посетила канцлер Германии Ангела Меркель.
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