Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину, Польшу, Чехию и Венгрию. Об этом передает "Голос Америки".

Сообщается, что во время визита в Восточную Европу, Перри будет проводить встречи с экспертами в области энергетики и кибербезопасности.

В частности, Минэнерго США предложит руководству стран пользоваться альтернативными от российских энергоресурсами.

Напомним, что 1 ноября Киев с официальным визитом посетила канцлер Германии Ангела Меркель.