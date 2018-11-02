Німеччина та Франція покладають відповідальність за знищення безпілотника СММ ОБСЄ на Росію і сепаратистів. Таку заяву опублікувало МЗС Німеччини спільно з офіційним Парижем.

Країни рішуче засуджують збиття безпілотника місії 27 жовтня поблизу Нижньокринська. У повідомленні йдеться, що зібрані докази свідчать - обстріл і знищення літального апарата сталися з вини Росії. Цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, схвалений всіма державами-учасницями.

Німеччина і Франція наголошують - винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.