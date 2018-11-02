Франція та Німеччина звинуватили Росію у знищенні безпілотника ОБСЄ [ Редактировать ]
Німеччина та Франція покладають відповідальність за знищення безпілотника СММ ОБСЄ на Росію і сепаратистів. Таку заяву опублікувало МЗС Німеччини спільно з офіційним Парижем.
Країни рішуче засуджують збиття безпілотника місії 27 жовтня поблизу Нижньокринська. У повідомленні йдеться, що зібрані докази свідчать - обстріл і знищення літального апарата сталися з вини Росії. Цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, схвалений всіма державами-учасницями.
Німеччина і Франція наголошують - винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.
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