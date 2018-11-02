Рибалки врятували від смерті кита (відео) [ Редактировать ]
Сміливцеві з третьої спроби вдалося осідлати кита, щоб допомогти йому виплутатися з мотузок
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