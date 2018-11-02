Президент Вірменії Армен Саркісян розпустив парламент і призначив дострокові вибори.

Відповідний указ він підписав після того, як депутати двічі не проголосували за нового прем'єра. Єдиним кандидатом на цю посаду був Нікол Пашинян. Кількома тижнями раніше він навмисне залишив прем'єрське крісло, бо вимагав переобрання Національних зборів. Адже, за Конституцією країни, якщо парламент не голосує за очільника уряду, призначають дострокові вибори. Вони відбудуться 9 грудня.