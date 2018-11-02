На Рівненщині згорів пасажирський потяг (відео) [ Редактировать ]
На Рівненщині згорів пасажирський потяг. Приміський дизель "Удрицьк - Сарни - Здолбунів" спалахнув на станції Моквин. У ньому були сотні людей. Ніхто не постраждав.
Коли прибули пожежники - пасажири вже залишили вагони. Свідки кажуть - полум'я спалахнуло у кабіні машиніста. Потім перекинулося на перший вагон. Рятувальники боролися з ним майже годину. Однак вагон і тепловоз вигоріли майже дощенту.
Чому зайнявся потяг - з'ясовують.
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