На Рівненщині згорів пасажирський потяг. Приміський дизель "Удрицьк - Сарни - Здолбунів" спалахнув на станції Моквин. У ньому були сотні людей. Ніхто не постраждав.

Коли прибули пожежники - пасажири вже залишили вагони. Свідки кажуть - полум'я спалахнуло у кабіні машиніста. Потім перекинулося на перший вагон. Рятувальники боролися з ним майже годину. Однак вагон і тепловоз вигоріли майже дощенту.

Чому зайнявся потяг - з'ясовують.