Уперше за 12 років пасажирський літак із Греції прибув до Македонії. Ним прилетів і македонський віце-прем'єр-міністр. За його словами, авіасполучення - це символ нового стратегічного партнерства в регіоні.

Нагадаємо, польоти між країнами припинилися 2006 року. Македонія тоді назвала головний аеропорт у Скоп'є на честь Олександра Македонського, що обурило Грецію. Цього року на тлі покращення відносин між країнами назву летовища знову змінили - на "Міжнародний аеропорт Скоп'є".