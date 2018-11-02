Між Грецією і Македонією відновили авіасполучення [ Редактировать ]
Уперше за 12 років пасажирський літак із Греції прибув до Македонії. Ним прилетів і македонський віце-прем'єр-міністр. За його словами, авіасполучення - це символ нового стратегічного партнерства в регіоні.
Нагадаємо, польоти між країнами припинилися 2006 року. Македонія тоді назвала головний аеропорт у Скоп'є на честь Олександра Македонського, що обурило Грецію. Цього року на тлі покращення відносин між країнами назву летовища знову змінили - на "Міжнародний аеропорт Скоп'є".
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