Підозрюваному у масових вбивствах висунули 44 звинувачення [ Редактировать ]
Підозрюваний у вбивстві 11 людей у синагозі Пітсбурга не визнав своєї провини.
Про це 46-річний Роберт Бауерс заявив на засіданні суду. Його звинувачують за 44 пунктами. Зокрема, у злочинах на ґрунті ненависті і з використанням вогнепальної зброї.
Прокурори впевнені: 27 жовтня саме Роберт Бауерс відкрив вогонь у синагозі під час суботньої молитви. При цьому вигукував антисемітські лозунги. Обвинувачення вимагає для нього смертної кари.
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