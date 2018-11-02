Підозрюваний у вбивстві 11 людей у синагозі Пітсбурга не визнав своєї провини.

Про це 46-річний Роберт Бауерс заявив на засіданні суду. Його звинувачують за 44 пунктами. Зокрема, у злочинах на ґрунті ненависті і з використанням вогнепальної зброї.

Прокурори впевнені: 27 жовтня саме Роберт Бауерс відкрив вогонь у синагозі під час суботньої молитви. При цьому вигукував антисемітські лозунги. Обвинувачення вимагає для нього смертної кари.