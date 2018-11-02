Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Отмечается, что сепаратисты один раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
За прошедшие сутки противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Чермалыка.
"С начала текущих суток противник три раза обстрелял наши позиции - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.
Ранее мы писали о том, что Меркель сделала заявление касательно выборы на Донбассе.
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