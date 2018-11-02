"Жінки за мир" занепокоєні гуманітарною ситуацією на Луганщині [ Редактировать ]
Стабілізувати ситуацію у сфері захисту дитинства і материнства та забезпечити достойний рівень соціального захисту родин. Такі вимоги Ради матерів, яку створили жінки Луганщини. Вони занепокоєні критичною соціально-гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту. Напередодні під час засідання жінки порушили питання і про надання статусу дитини, постраждалої від бойових дій, усім дітям прифронтових областей.
"Во время встречи женщины единогласно утвердили резолюцию с требованиями к власти принять Комплексную программу поддержки детства и материнства, пересмотреть цены и тарифы на ЖКХ и отменить медицинскую реформу.
Также женщины призвали парламент поддержать пакет "детских" законопроектов, которые обеспечат достойный уровень социальной защиты семей с детьми и детей, пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины. Матери Украины потребовали отправить в отставку Ульяну Супрун и Андрея Реву за непрофессиональную работу и пагубные для страны реформы", - наголосила Наталія Королевська, ініціаторка Національної платформи "Жінки за мир".
по теме
"Лісова застава": "Опозиційний блок" організував відпочинок для дітей-переселенців
Програм реабілітації та закладених коштів в держбюджет очікують від держави - чому подібні законопроекти залишаються "в шухлядах" парламенту?
Маленький Сашко чекає на встановлення нейростимулятора
У столичному інституті нейрохірургії хлопчикові готові встановити нейростимулятор - операція безоплатна, та сам стимулятор родині не по кишені
На Хмельниччині влаштували мистецькі майстер-класи для школярів
Корисні канікули. На Хмельниччині в селі Лісоводи волонтери влаштували мистецькі майстер-класи для сільських школярів. Свого ремесла навчали дітей і професійні майстри, і народні умільці
Мать пятерых детей родила прямо на кассе (видео)
28-летняя женщина отправилась за покупками и родила прямо в магазине на кассе
Багатодітна родина з Миколаєва вимушена жити у напівзруйнованому будинку
Жінка виховує сімох неповнолітніх дітей самотужки. Тому про купівлю іншого житла чи хоча би про пристойний ремонт власними силами, не йдеться. Численні звернення до міської влади та депутатів результатів також не дали