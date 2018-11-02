Стабілізувати ситуацію у сфері захисту дитинства і материнства та забезпечити достойний рівень соціального захисту родин. Такі вимоги Ради матерів, яку створили жінки Луганщини. Вони занепокоєні критичною соціально-гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту. Напередодні під час засідання жінки порушили питання і про надання статусу дитини, постраждалої від бойових дій, усім дітям прифронтових областей.

"Во время встречи женщины единогласно утвердили резолюцию с требованиями к власти принять Комплексную программу поддержки детства и материнства, пересмотреть цены и тарифы на ЖКХ и отменить медицинскую реформу.

Также женщины призвали парламент поддержать пакет "детских" законопроектов, которые обеспечат достойный уровень социальной защиты семей с детьми и детей, пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины. Матери Украины потребовали отправить в отставку Ульяну Супрун и Андрея Реву за непрофессиональную работу и пагубные для страны реформы", - наголосила Наталія Королевська, ініціаторка Національної платформи "Жінки за мир".