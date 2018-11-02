Прохання про допомогу. У Сашка Семенова з Харкова - тяжке ураження головного мозку. Через це у свої 7 років він не ходить і не розмовляє. Вилікувати дитину - можна. У столичному інституті нейрохірургії хлопчикові готові встановити нейростимулятор. Операція безоплатна. Та за сам стимулятор родині потрібно заплатити понад 900 тисяч гривень.

"Раз, два, три. Поднимаем, поднимаем высоко! Высоко, высоко, высоко... Держи мячик, вот так, держи мячик".

Маленький Сашко народився абсолютно здоровим. Та на дев'ятий день йому різко стало зле. "Швидка", і одразу - реанімація.

"Саша впал в кому. И кома была настолько тяжелая, что нам даже 1 процент из ста не давали, то, что он выживет", - розповідає Тетяна Семенова, мати хлопчика.

Потім лікарі запевняли - все позаду, хлопчик буде розвиватися. Та у свої 7 років Сашко - як тримісячна дитина.

"Не сидит он, не ходит. Ничего. Абсолютно. Лежит только. В принципе, не так давно он начал пытаться переворачиваться на бочок. Отталкивается ножкой. Кормим с бутылочки его, как маленького мальчика", - говорить Тетяна Семенова, мати хлопчика.

Батьки роками їздять по лікарях та реабілітаційних центрах. Усі внутрішні органи малого - здорові. Аналізи - в нормі. Дитину возили і за кордон. Та поставити Сашу на ноги ніхто не може. Усі розводять руками.

"Головной мозг находится в сонном режиме. Как его разбудить, никто не знает. Все пожимают мне плечами, но проснется он, не проснется - одному Богу известно", - говорить Тетяна Семенова, мати хлопчика.

Вирішити проблему взялися у Київському Інституті нейрохірургії. Для цього Сашкові потрібно імплантувати нейростимулятор.

"Людині в мозок імплантують електроди в певні структури головного мозку. І йде постійний імпульс на ці структури. Наше завдання - щоби припинилося, або зменшилося вираження таких, як ми називаємо, мимовільних - тобто людина не може проконтролювати, рухів, гіперкінезів", - розповідає Костянтин Костюк, завідувач відділення функціональної нейрохірургії та нейромодуляції Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова.

Операція - безкоштовна. Та родині треба купити сам нейростимулятор і ліки - а це майже 900 тисяч гривень. Частину грошей родина зібрала. Необхідно знайти ще - 660 тисяч гривень.

"Сумма велика для нас. Перед этим тоже были всякие сборы, как за границу ездили, собирали по друзьям, по кумовьям, по родственникам. Ну, все помогали чем могли, но уже тоже ни у кого нет возможности", - говорить Віталій Семенов, батько дитини.

Тільки-но родина купить нейростимулятор, Сашка одразу ж готові взяти на операцію. І вже за три місяці по тому обіцяють - хлопчик зведеться на ноги.

Допомогти Сашкові можете й ви. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Знайти їх можна і на нашому сайті, в розділі "Ми допомагаємо".

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Семенова Тетяна Володимирівна

Телефон батька Семенова Віталія (066) 370-77-30