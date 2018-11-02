У морози - без даху над головою. Так готуються зустріти зиму мешканці багатоповерхівки на Черкащині. Покрівля їхнього будинку обвалилася ще наприкінці квітня. Місто ремонтувати її відмовилося. А зробити це самотужки - люди не в змозі. У проблемі розбирався Станіслав Кухарчук.

В'їзд у Тальне, немов ворота у зону бойових дій. Ще з окружної привітне і затишне місто зустрічає розваленою покрівлею он тієї п'ятиповерхівки. Дах обвалився ще на весні цього року , але з тих пір його ніхто так і не відновив.

Ось такий вигляд п'ятиповерхівка виглядала після руйнування. Плити покрівлі роздавили технічний поверх, мешканців верхніх площадок міська влада одразу відселила. Планували почати відновлювальні роботи. Однак відтоді тут нічого не змінилося, лише жителі повернулись до своїх осель.

"Якщо тільки наступлять морози внаслідок перепадів температури - зовнішня стіна продовжить руйнуватися".

Не менше проблем і з частково вцілілою опорною стіною технічного поверху, яка може обвалитися будь-якої миті.

"Коли оці плити поїхали туди, ті видавили стіну он туди, на ту сторону, а ці звичайно, ось цю стіну сюди давлять, і в любий час в любу хвилину може завалитися ось ця вся сторона", - показує Василь Балачук, мешканець будинку.

І така ситуація майже в усьому будинку. Причина руйнації - неякісне будівництво.

"Цементу практично немає, розчин дуже слабкий".

Будинок зводили як кооперативний ще у 80-ті, за гроші мешканців. Місто ж ремонтувати своїм коштом не може - потрібно понад 4 мільйони гривень. Голова ОСББ у розпачі: розраховували на приватного інвестора, однак і він відмовив.

"Вони мали в нас розташувати сонячні батареї на даху на 49 років, ми з ними мали заключити договір і їм зараз це не вигідно вже виходить", - бідкається Любов Рябошапка, голова ОСББ будинку.

Міські чиновники кажуть - хочуть допомогти мешканцям. Та навіть якщо б знайшли для цього законодавчі можливості - місцевий бюджет таких витрат не потягне. А от просити допомоги в районі чи області - не дозволяє висновок комісії з надзвичайних ситуацій.

"Те, що цю надзвичайну ситуацію визнали, як об'єктову - обмежує нашу можливість залучати інші бюджети - такі, як районні і обласні", - говорить Віталій Шуляк, радник міського голови Тальнівської міської ради.

Щоб не зустріти зиму без даху, чиновники радять мешканцям перенаправити кошти ОСББ і міські гроші для проектної документації - на зведення хоча б тимчасової покрівлі. Її орієнтовна вартість майже 400 тисяч гривень. Однак навіть у такому випадку, людям не вистачає як мінімум третини суми.