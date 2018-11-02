Таємниці Ватикану: хто полював на молодих дівчат? [ Редактировать ]
Знайдені у посольстві Ватикану в Римі кістки належать жінці. Такого висновку дійшли експерти. Тепер дослідники припускають, що ці останки допоможуть розкрити один із найтаємничіших злочинів в історії Італії.
Ідеться про події 35-річної давнини, коли в Римі щезли двоє дівчат-підлітків. Досі поліції не вдалося розкрити цю справу. Тож адвокати родичів однієї зі зниклих вимагають від прокуратури додаткової інформації про фрагменти знайдених кісток.
На те, щоб вивчити ДНК, фахівцям знадобиться 10 днів. Опісля вони зможуть повідомити вік жертви й дату смерті.
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