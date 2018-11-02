Працівники Google вимагають скасувати заборону на судові позови [ Редактировать ]
За реальні зміни! Під таким гаслом працівники Google з усього світу вийшли на вулиці з вимогою змінити ставлення компанії до жінок.
Співробітники вимагають скасування положення Google про примусовий арбітраж. Воно передбачає, що будь-які суперечки слід вирішувати тільки всередині компанії. Тож жертва не має права подати на кривдника до суду.
Протести почалися біля офісу в Токіо, потім відбулися в Сінгапурі, Нью-Йорку, Лондоні, Дубліні та інших містах, де є представництва компанії.
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