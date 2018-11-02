За реальні зміни! Під таким гаслом працівники Google з усього світу вийшли на вулиці з вимогою змінити ставлення компанії до жінок.

Співробітники вимагають скасування положення Google про примусовий арбітраж. Воно передбачає, що будь-які суперечки слід вирішувати тільки всередині компанії. Тож жертва не має права подати на кривдника до суду.

Протести почалися біля офісу в Токіо, потім відбулися в Сінгапурі, Нью-Йорку, Лондоні, Дубліні та інших містах, де є представництва компанії.