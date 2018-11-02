Курс фотографії для незрячих діє у Києві. Люди із вадами зору мають змогу вивчати основи створення світлин під наглядом професіоналів. Як це відбувається дізнавалася Іванна Ілліна.

"Это ухо, а вот граница волос и лица. Вот здесь начинается".

Світ на дотик Оксана пізнає з дитинства. Каже, нині розрізняє лише день та ніч. Втім, це не заважає дівчині щодня вчитися чогось нового. Так з власної цікавості Оксана потрапила на проект, де незрячих навчають мистецтва фотографії та допомагають відчувати світлини.

"Мені взагалі подобається, якщо чесно, фотографувати все, що пов'язане з будь-якою діяльністю. Воно мені в життя знадобиться - це робота якраз полягає з незрячими, слабозорими дітьми. Мені буде цікаво порівняти - чи це взагалі корисно і чи це буде приносити якусь користь", - переконана Оксана, учасниця проекту, незряча.

Проект "Інклюзивна фотолабораторія" у Києві створили нещодавно 2 дівчат - Валерія та Марина. Ініціаторки кажуть, поки що курс складається із 5 занять, на яких учасники вивчають види та плани кадру. Методику розробляють самостійно.

"Наша методика полягає в тому, що ми фотографії, які роблять наші учасниці та учасники - переводимо в тактильні зображення дуже простим методом. Це така спеціальна фолія, на якій звичайна ручка залишає тактильно-відчутний слід і ця фолія дуже підходять для роботи з людьми, з якимось, навіть, залишковим зором - щоб розвивати їхні тактильні навики", - говорить Марина Хрипун, ініціатор і координатор проекту "Інклюзивна фотолабораторія".

Система роботи полягає в тому, що зрячий фотограф-професіонал допомагає незрячому: налаштовує камеру, скеровує його дії та описує композицію, аби учаснику проекту було легше зорієнтуватись. Таким чином, розповідають фотографи, вже після чотирьох занять учасники мають прогрес.

"Пам'ятаєш, де кнопка спуску? - Ось, так? - Так, давай, натискай. Супер!"

"Коли в нас були заняття з такими фігурками, які треба було відчувати на дотик, розпізнавати - і от спочатку не виходило ні намалювати, ні розпізнавати. А потім потрошку, потрошку і все починає виходити. Починає відчувати і простір і запам'ятовує, наприклад, скільки кроків треба відійти, щоб людина помістилась в об'єктиві", - розповідає Меріен, учасниця проекту, фотограф.

Курс триватиме ще місяць, а вже наприкінці листопада результати своєї роботи учасники демонструватимуть у малій галереї Мистецього арсеналу для широкого загалу.