В Украине стартовали 22 новых авиарейса - Порошенко [ Редактировать ]
В пятницу, 2 ноября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам.
"Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - добавил Порошенко.
З українських аеропортів стартували 22 нові рейси.— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 ноября 2018 г.
Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу. Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами. Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою.#Безвіз pic.twitter.com/5SEBi9iRxa
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