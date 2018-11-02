В пятницу, 2 ноября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - добавил Порошенко.

З українських аеропортів стартували 22 нові рейси.



Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу. Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами. Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою.#Безвіз pic.twitter.com/5SEBi9iRxa