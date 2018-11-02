Законопроектом № 9188 від 10 жовтня 2018 року український уряд намагається внести в Податковий Кодекс зміни, що суперечать Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. До такого висновку приходить відомий журналіст та публіцист Сергій Руденко в своєму пості на Facebook.

"До Верховної Ради від уряду надійшов законопроект № 9188 від 10 жовтня 2018 року "Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо фіскального механізму запобігання реалізації підакцизних товарів нижче суми податків". Наслідком його ухвалення стане фактичне обмеження вільної конкуренції на тютюновому ринку", - стверджує Руденко.

Таке регулювання ставить під серйозну загрозу виконання Україною своїх зобов’язань перед Європейським союзом. Журналіст пише, що ще влітку представництво ЄС повідомляло Кабінет Міністрів про невідповідність положень його законопроекту податковому законодавству Європейського Союзу та схожість пропонованих змін на приховане встановлення мінімальної ціни на цигарки.

"Ставлячи під загрозу рух України на зближення із ЄС, урядовці вперто впроваджують ініціативу, яка вигідна в першу чергу американським виробникам цигарок. І справа не в тому, на що пішли останні, щоб зацікавити ініціаторів законопроекту, а в нелогічності самого кроку, адже ми начебто прямуємо до Європейського Союзу, а не до США", - зазначає Сергій Руденко.