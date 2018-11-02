В Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованную фуру. Инцидент произошел 2 ноября на улице Маршала Малиновского, сообщает "Информатор".

Фото: "Информатор"

В салоне маршрутки находилось много пассажиров, из которых три получили травмы разной степени тяжести. Жуткая авария произошла приблизительно в 7:15. По словам водителя, он не заметил фуру, так как его ослепило солнце.

Двух женщин и одного мужчину с различными травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу №6. Детали происшествия выясняются.

На днях в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.