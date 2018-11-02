В Днепре маршрутка влетела в фуру (фото) [ Редактировать ]
В Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованную фуру. Инцидент произошел 2 ноября на улице Маршала Малиновского, сообщает "Информатор".
Фото: "Информатор"
В салоне маршрутки находилось много пассажиров, из которых три получили травмы разной степени тяжести. Жуткая авария произошла приблизительно в 7:15. По словам водителя, он не заметил фуру, так как его ослепило солнце.
Двух женщин и одного мужчину с различными травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу №6. Детали происшествия выясняются.
На днях в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.
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