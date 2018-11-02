"Борщевой набор": как изменились цены на овощи [ Редактировать ]
В Украине в конце октября цены на овощи борщевого набора изменились. О том, во сколько обойдется лук, капуста, морковь и картофель, сообщает Agravery.cоm.
Лук
Под давлением со стороны медиа и импортного лука, производители на некоторое время остановили рост своих цен и стали в выжидательную позицию.
Данные с таможен страны говорят о том, что ежедневно в Украину завозится около 100-150 тонн лука из азиатских стран (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и др.)
По состоянию на 1 ноября, цена стандартного лука в супермаркетах и на рынках упала примерно на 10-15% и находится на отметке 9,3-9,7 грн/кг.
Капуста
Цены на капусту белокочанную всю неделю, кроме последних нескольких дней, держались на постоянной отметке в 6,5 грн/кг. В то же время, последние полтора месяца прошли для производителей очень ровно и без больших скачков.
Интерес подогревается экспортерами, которые уже давно заметили возможность поставок в ЕС и активно прорабатывают варианты.
Морковь
После колебаний всю неделю (падений и взлетов), к 1 ноября цены вернулись на уже привычные 11 грн/кг, а предложение на рынке является умеренным и без особых сливов продукции.
Ситуация будет интересна в этом сезоне, так как неурожай в ЕС подталкивает экспортеров искать лучшие ценовые варианты, чем торговать внутри страны.
Картофель
Похоже, непродолжительная паника среди производителей и оптовиков, торгующих картофелем, немного стихла, а цены вернулись на привычные 5-5,3 грн/кг.
Причиной также стало то, что многие потребители едят пока свои запасы, собранные на приусадебных участках и огородах.
Картина цен будет меняться, но не раньше, чем придут первые морозы и в игру вступят крупные производители.
Также сообщалось, что уже в первом полугодии 2019 года цены на продукты питания в Украине вырастут на 10-20%.
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