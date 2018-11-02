Конец "исторической миссии": в NASA потеряли зонд Dawn [ Редактировать ]
Зонд NASA, призванный "прикоснуться к Солнцу", побил рекорд близости к звезде, таким образом, его "историческая миссия" подошла к концу. Об этом сообщается на сайте NASA.
В агентстве рассказали, что автоматическая станция Dawn, которая исследовала пояс астероидов, не выходила на связь два дня подряд - 31 октября и 1 ноября.
Специалисты NASA пришли к выводу, что у зонда закончилось топливо.
"Dawn больше не может сохранять положение, в котором его антенны были направлены в сторону Землю для поддержания связи с центром управления полетов, а также не способен изменить направление так, чтобы его аккумуляторы получали энергию от солнечных батарей", - говорится в заявлении агентства.
Зонд Dawn был запущен в 2007 году. Его основной целью было изучение пояса астероидов.
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