Зонд NASA, призванный "прикоснуться к Солнцу", побил рекорд близости к звезде, таким образом, его "историческая миссия" подошла к концу. Об этом сообщается на сайте NASA.

В агентстве рассказали, что автоматическая станция Dawn, которая исследовала пояс астероидов, не выходила на связь два дня подряд - 31 октября и 1 ноября.

Специалисты NASA пришли к выводу, что у зонда закончилось топливо.

"Dawn больше не может сохранять положение, в котором его антенны были направлены в сторону Землю для поддержания связи с центром управления полетов, а также не способен изменить направление так, чтобы его аккумуляторы получали энергию от солнечных батарей", - говорится в заявлении агентства.

Зонд Dawn был запущен в 2007 году. Его основной целью было изучение пояса астероидов.

Ранее в NASA показали Землю со стороны Солнца.