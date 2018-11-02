Женщина заработала миллионы на грязных носках [ Редактировать ]
Жительница Великобритании Рокси Сайкс заработала миллионы на продаже своих грязных носков и обуви. Женщина продает свои грязные вещи фетишистам. За год 33-летняя британка заработала почти 100 тысяч фунтов (3, 6 млн гривен), сообщает Metro.
Все началось с того, что знакомый Рокси подметил, что у нее красивые ноги, и убедил девушку завести аккаунт в Instagram, где она могла бы их демонстрировать. Потом британка поняла, что деньги можно заработать на продаже грязных грязных носков и обуви. За первый месяц она получила более 8 тысяч фунтов (292 тысяч гривен).
"Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать - сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать мне деньги", - отмечает она.
На днях мужчина сорвал рекордный джекпот.
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