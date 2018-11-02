В Киеве на Харьковском шоссе нашли "разорванный" труп [ Редактировать ]
В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело мужчины. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный".
На месте работают правоохранители, детали происшествия и личность погибшего устанавливаются.
На месте полицейские обнаружили тело с травмами живота, характерными для взрыва.
"Работники взрывотехнической службы осмотрели территорию и обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - говорится в сообщении.
По данному факту начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.
Ранее мы писали о том, что в Киеве труп женщины нашли в туалете спустя две недели.
по теме
В Киеве мужчина ждал трамвай и умер
Во вторник, 23 октября, в Киеве мужчина умер на трамвайной остановке
Стоя на руках: в Киеве с 16 этажа выпала женщина (видео)
В Киеве, около 15 корпуса ЖК "Комфорт Таун" на улице Регенераторная, с высоты 16 этажа выпала женщина
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водителю вынесли приговор
В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Михаилу Манюку
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября
В Киеве мужчина выбросился с 24-го этажа
На Харьковском массиве в Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го