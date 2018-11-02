В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело мужчины. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

На месте работают правоохранители, детали происшествия и личность погибшего устанавливаются.

На месте полицейские обнаружили тело с травмами живота, характерными для взрыва.

"Работники взрывотехнической службы осмотрели территорию и обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - говорится в сообщении.

По данному факту начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

Ранее мы писали о том, что в Киеве труп женщины нашли в туалете спустя две недели.