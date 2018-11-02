Как открыть в Украине оружейный магазин [ Редактировать ]
Организация оружейного бизнеса в Украине происходит с большими административными трудностями. Возможно, именно поэтому здесь не очень высокая конкуренция и достаточно хорошая доходность. Спрос на огнестрельное и травматическое оружие ежегодно только возрастает, поскольку люди хотят иметь инструмент самозащиты в наше неспокойное время.
Многие бизнесмены засматриваются в сторону открытия своего магазина по продаже различного оружия и дополнительного оснащения. Давайте разбираться, с какими трудностями придется столкнуться во время открытия магазина, и какие государственные требования нужно выполнить, чтобы не иметь проблем с законом.
Требования к помещению для оружейного магазина
Для законной реализации оружия требуется специальным образом оборудованное помещение. Поскольку в магазине будет постоянно храниться настоящий арсенал оружия и патронов к нему, такая точка продажи всегда будет под пристальным вниманием злоумышленников. Именно поэтому на безопасности магазина нужно сосредоточиться в первую очередь.
Сегодня в Украине действуют следующие нормы организации безопасности в оружейном магазине:
- прочные решетки на всех окнах, дверях, вентиляционных шахтах и других технологических нишах, через которые можно получить доступ;
- пожарная сигнализация и средства пожаротушения, рассчитанные на возможность тушения горящего пороха;
- охранная сигнализация, подключенная к пульту вневедомственной охраны. У продавцов должна быть тревожная кнопка, которую можно незаметно нажать в случае ЧП;
- автономный генератор электроэнергии, питающий сигнализацию и другие системы безопасности в случае отключения основного электричества. Консультанты интернет-магазина www.vdr.com.ua советуют использовать для этих целей компактные и инверторные генераторы в защитном кожухе. "Такие электростанции работают тихо и если оснащены автоматикой, могут с минимальной задержкой включиться в электросеть", - отметили в VDR;
- постоянное видеонаблюдение. Более безопасным будет вариант с удаленным хранением архива видеозаписей, чтобы попав в помещение, злоумышленники не смогли уничтожить записи.
Все элементы защиты помещения должны иметь сертификаты качества, и быть установлены опытными специалистами.
Арендовать или купить помещение под оружейный магазин
Наличие строгих норм к помещению накладывает определенные ограничения на поиск подходящих площадей под организацию магазина. Чтобы получать хорошую прибыль, торговая точка должна располагаться в удобном месте, рядом с транспортной развязкой или в центральной части города. В таких местах выгоднее всего взять помещение в аренду. Но здесь есть свои нюансы:
- не каждый арендодатель соглашается на такую глобальную модернизацию безопасности;
- договор аренды придется заключать на несколько лет, чтобы оправдать вложения в оснащение.
Покупка помещения тоже таит подводные камни. Источник, близкий к столичному застройщику "Европейське місто" рассказал, что с 2018 года действуют новые налоги при продаже и покупке недвижимости. Если помещение перешло в собственность продавца менее 3 лет назад, ему придется дополнительно к 1% госпошлины оплачивать 5% налога на доход и 1,5% военного сбора.
"Нужно быть готовым, что дополнительные расходы за понравившуюся недвижимость придется разделить пополам с продавцом", - сообщили в ЖК "Европейське місто".
Продажа дополнительного охотничьего оснащения
Владельцы уже существующих магазинов, к которым мы обратились за комментарием, признались, что основную часть их дохода приносит продажа патронов и другого охотничьего инвентаря. Поэтому, кроме покупки непосредственно оружия, специалисты компании НПЧП "ДиК" рекомендуют включить в ассортимент:
- сейфы оружейные;
- специальную одежду для охоты;
- витрину с холодным оружием;
- большой выбор патронов и комплекты по их самостоятельному изготовлению.
Отметим также, что законодательно регламентированы и способы презентации оружия в магазине. Оно может располагаться:
- на стене за спиной консультанта, без доступа покупателя;
- в закрытых стеклянных стендах.
Открытое размещение оружия и аксессуаров к нему в магазине строго запрещено.
Другими словами, законное оформление оружейного магазина в Украине займет много времени и средств. Но этот бизнес отличается стабильностью, и после запуска принесет хорошую прибыль. Выбор за вами!
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