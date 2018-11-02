На Волині псевдо-поліцейські грабували продавців авто [ Редактировать ]
Псевдо-поліцейських, які готували розбійний напад, затримали на Волині.
Для цього, як з'ясували оперативники внутрішньої безпеки, зловмисники переодягнулися в поліцейські однострої. Бандитами виявилися уродженці Черкащини. Їхньою мішенню був 52-річний житель Ковеля, який займався купівлею-продажем елітних автівок.
Готуючись до злочину, грабіжники запаслися зброєю, автівкою з іноземною реєстрацією, а також - проблисковим маячком і гучномовцем. Затримали нападників, коли ті зупинили машину підприємця, вимагали гроші та погрожували йому зброєю.
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