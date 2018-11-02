В Україні каратимуть за незаконне використання поліцейської символіки [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні набув чинності закон, який передбачає кару за незаконне використання поліцейської атрибутики.
Напередодні документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Хоча фактично штрафні санкції почнуть діяти через півроку.
Штрафуватимуть за незаконне використання форми, жетона чи іншої символіки поліції. Розмір стягнення коливатиметься від 17 до 34 тисяч гривень. А для юридичних осіб - до 50 тисяч грн.
по теме
В Украине начнут наказывать за буллинг в школах
Защита штрафами от кулаков - удастся ли решить проблему травли в школах финансовым наказанием родителей?
"Письма счастья": что необходимо знать каждому водителю
На украинские трассы вернули TruCam - ручные камеры. Что теперь ждет водителей? И готовы ли они ездить по правилам, а не за взятки - сквозь лазейки в законах?
Вилов риби: які штрафи чекають на браконьєрів
Чого коштуватиме браконьєрам закинута сітка чи динаміт і скільки доведеться віддати за червонокнижну рибу?
В Харькове взорвали и обокрали банкомат
Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается
Масштабна спецоперація: поліція затримала телефонних шахраїв
Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили в людей близько трьох мільйонів гривень. Спецоперація відбувалася одночасно у трьох областях - Харківській, Миколаївській і Тернопільській. Жанна Дутчак розкаже подробиці