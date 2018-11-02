Відсьогодні в Україні набув чинності закон, який передбачає кару за незаконне використання поліцейської атрибутики.

Напередодні документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Хоча фактично штрафні санкції почнуть діяти через півроку.

Штрафуватимуть за незаконне використання форми, жетона чи іншої символіки поліції. Розмір стягнення коливатиметься від 17 до 34 тисяч гривень. А для юридичних осіб - до 50 тисяч грн.