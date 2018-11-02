Автомобиль на скорости "влетел" в полицейский пост (фото) [ Редактировать ]
В Киеве произошло жуткое ДТП, в результате которого один человек получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 2 ноября в Оболонском районе, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
Фото: "Киев оперативный"
"Ужасное #ДТП произошло на улице Богатырской, 42 автомобиль на высокой скорости въехал в пост полиции. На месте работают врачи и полиция. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.
Автомобиль на огромной скорости влетел в полицейский пост. В результате этого машина перевернулась на бок. При этом автомобиль сбил еще несколько столбов. Водитель находится в тяжелом состоянии.
На днях под Киевом произошло смертельное ДТП.
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