В Киеве произошло жуткое ДТП, в результате которого один человек получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 2 ноября в Оболонском районе, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Фото: "Киев оперативный"

"Ужасное #ДТП произошло на улице Богатырской, 42 автомобиль на высокой скорости въехал в пост полиции. На месте работают врачи и полиция. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Автомобиль на огромной скорости влетел в полицейский пост. В результате этого машина перевернулась на бок. При этом автомобиль сбил еще несколько столбов. Водитель находится в тяжелом состоянии.

На днях под Киевом произошло смертельное ДТП.