Російські хакери вкрали у Facebook 250 тисяч акаунтів [ Редактировать ]
Хакери виставили на продаж дані понад 250 тисяч користувачів Facebook. Як повідомляє BBC, крадіжку організували російські кібер-злочинці.
Вони збирали інформацію за допомогою розширення для браузерів, яке містило шкідливий код. Зловмисники стверджують, що в такий спосіб роздобули особисті дані 120 мільйонів користувачів. І продають один профіль за 10 центів.
Найбільше акаунтів поцуплено з України.
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