Хакери виставили на продаж дані понад 250 тисяч користувачів Facebook. Як повідомляє BBC, крадіжку організували російські кібер-злочинці.

Вони збирали інформацію за допомогою розширення для браузерів, яке містило шкідливий код. Зловмисники стверджують, що в такий спосіб роздобули особисті дані 120 мільйонів користувачів. І продають один профіль за 10 центів.

Найбільше акаунтів поцуплено з України.