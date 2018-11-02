Житель города Сан-Хуан (Аргентина) избил учителя, который неоднократно домогался его 15-летней дочери. Разгневанный мужчина пришел в школу и избил педофила прямо на глазах дочери, сообщает Daily Mail.

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мы видим, как мужчина за 15 секунд нанес преподавателю 22 удара. На видео также видно, как учитель пытается прикрыться руками, но защититься у злоумышленника не получается.По информации издания, 30-летний мужчина домогался девочку неоднократно.

Родители узнали об этом после того, как к ним в руки попал ее телефон. Отец ученицы пришел в школу, чтобы встретиться с директором и оповестить его о домогательствах со стороны сотрудника. Известно, что после инцидента преподаватель отправился снять побои. В настоящее время полиция расследует оба инцидента.

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