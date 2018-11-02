Выходные в Киеве: куда пойти 3-4 ноября (афиша) [ Редактировать ]
Рабочая неделя подходит к концу и впереди нас ждут первые выходные ноября. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 3-4 ноября.
Мастера иллюзии и оркестр. Магическое шоу для детей и взрослых
Это концерт для детей и взрослых. В нем принимают участие ведущие украинские музыканты - биг-бэнд Национального президентского оркестра и известные фокусники-иллюзионисты The Magic Family.
- Когда: 3 ноября, в 12:00
- Где: Центральный дом художника, ул. Артема, 1
- Сколько стоит: от 135 гривен
Монеточка
Самая неоднозначная певица, о которой заговорили все от Земфиры до Шнурова. Кто-то любит, кто-то хэйтит, но равнодушным не останется никто.
- Когда: 3 ноября, 19:00
- Где: Atlas, ул. Артема, 37-41
- Сколько стоит: от 500 гривен
Ulichnaya Eda. Квартирник
В программе: музыкальные каверы на Hotel California и Wind of Change, Alias и Super Mario, вертута c вишней и заварным кремом, малиновый глинтвейн и бельгийская картошка с горячим сырным соусом.
- Когда: 3 ноября, 11:00
- Адрес: ул. Беломорская, 1а
- Сколько стоит: 100 гривен
Kodaline
Ирландская группа впервые выступит в Украине и представит третью студийную пластинку, которую выпустят до конца года.
- Когда: 4 ноября, 20:00
- Где: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16-А
- Сколько стоит: от 1090 гривен
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