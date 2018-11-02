Рабочая неделя подходит к концу и впереди нас ждут первые выходные ноября. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 3-4 ноября.

Мастера иллюзии и оркестр. Магическое шоу для детей и взрослых

Это концерт для детей и взрослых. В нем принимают участие ведущие украинские музыканты - биг-бэнд Национального президентского оркестра и известные фокусники-иллюзионисты The Magic Family.

Когда: 3 ноября, в 12:00

Где: Центральный дом художника, ул. Артема, 1

Сколько стоит: от 135 гривен

Монеточка

Самая неоднозначная певица, о которой заговорили все от Земфиры до Шнурова. Кто-то любит, кто-то хэйтит, но равнодушным не останется никто.

Когда: 3 ноября, 19:00

Где: Atlas, ул. Артема, 37-41

Сколько стоит: от 500 гривен

Ulichnaya Eda. Квартирник

В программе: музыкальные каверы на Hotel California и Wind of Change, Alias и Super Mario, вертута c вишней и заварным кремом, малиновый глинтвейн и бельгийская картошка с горячим сырным соусом.

Когда: 3 ноября, 11:00

Адрес: ул. Беломорская, 1а

Сколько стоит: 100 гривен

Kodaline

Ирландская группа впервые выступит в Украине и представит третью студийную пластинку, которую выпустят до конца года.