Подозреваемый в переделке и продаже оружия был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией в Мелитополе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники установили, что местный житель скупал оружие и боеприпасы для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту работы на одном из СТО Мелитополя злоумышленник оборудовал подпольную "мастерскую" по переделке пневматического и травматического оружия в боевое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее правоохранители задокументировали несколько фактов продажи подозреваемым гранат и задержали его при попытке сбыта гранат Ф-1 и РГД-5.

Кроме того, в "цеху" и по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами, пистолеты, большое количество патронов различного калибра и запчастей к оружию, незарегистрированное охотничье и холодное оружие, а также метамфетамин и почти полкилограмма марихуаны.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время правоохранители устанавливают источники происхождения оружия и всех причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

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