В Ирпене из маршрутки на ходу выпала школьница [ Редактировать ]
В пятницу, 2 ноября, в Ирпене из салона маршрутки на ходу выпала школьница. Инцидент произошел на маршруте №7. Об этом сообщает местное издание "Заря Приирпенья".
"В салоне на ходу открылась дверь, в результате чего выпала на дорогу пассажир - 10-классница Ирпенской школы", - сообщает СМИ.
Девушку госпитализировали на "скорой" с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
Ранее мы писали о том, что в Днепре маршрутка "влетела" в фуру.
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