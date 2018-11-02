В пятницу, 2 ноября, в Ирпене из салона маршрутки на ходу выпала школьница. Инцидент произошел на маршруте №7. Об этом сообщает местное издание "Заря Приирпенья".

"В салоне на ходу открылась дверь, в результате чего выпала на дорогу пассажир - 10-классница Ирпенской школы", - сообщает СМИ.

Девушку госпитализировали на "скорой" с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Ранее мы писали о том, что в Днепре маршрутка "влетела" в фуру.