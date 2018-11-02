Десять пострадавших в результате теракта в Керчи остаются в больницах оккупированного Крыма, сообщает "РБК-Украина". Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

На сегодня в крымских больницах остаются на стационарном лечении семь подростков и трое взрослых.

Среди подростков - один в состоянии средней степени тяжести, остальные в легком. У взрослых - двое в состоянии средней степени тяжести, один - в легком.

В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.