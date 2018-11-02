Ни Зеленский, ни Вакарчук, ни Гриценко не станут альтернативными кандидатами для избирателей, которые разочаровались в Тимошенко и Порошенко, но не склонны к кандидатам с оппозиционного лагеря - Бойко, Рабиновичу и подобным, - прокомментировал политолог Владимир Цыбулько результаты последнего социологического исследования электоральных предпочтений украинцев.

"Реальные результаты голосования будут другими, потому что в опросе учитываются только настоящии симпатии избирателей к персонажам, без учета наличия действующей партийной инфраструктуры. Высокие баллы Зеленского, вообще имели целью унизить действующего Президента. Фактически ни у Зеленского, ни у Вакарчука нет действующей партии. А Гриценко из-за череды скандалов потерял симпатии почти половины избирателей (по сравнению с летними рейтингами).

Из пятерки лидеров опроса, реальный шанс выйти во второй тур имеет только Порошенко и Тимошенко, потому что одно дело быть известным на всю страну, а другое - иметь способность к политическому лидерству. Вакарчук хотя бы публично демонстрировал свой личный выбор в пользу Майдана и евроинтеграции. А какие политические постулаты провозглашал Зеленский, кроме его образа "Слуги народа" в сериале?", - удивляется политолог.

"Гриценко вообще попал в ловушку - при недавно еще высоких рейтингах самого политика, на местных выборах его политическая сила получила менее 0,1% голосов. То есть у Гриценко как у Зеленского или Вакарчука есть известное имя, но нет работающей партии. А его торги с "Самопомиччю" и попытки создать политический союз закончилась крахом - от политика отвернулись более или менее успешные игроки. На сегодня Гриценко остался только с кругом своих давних выверенных политических союзников, которые в свое время создавали его партию. А этого мало - Гриценко для выхода во второй тур надо было бы иметь коалицию образца "Нашей Украины" 2003 года. Но он ее не имеет", - считает Цыбулько.

"Если Вакарчук все же решит идти в политику, то он может объединиться например с Самопомиччю и получить таким образом доступ к партийной структуре. Потому что, нынешний выход в открытую политическую игру для Андрея Садового является вынужденным. Ему бы комфортнее было бы оставаться мэром и играть на парламентские выборы. Он сейчас рискует, потому что его невысокий результат на президентских выборах может негативно ударить по рейтингу партии на парламентских выборах. Садовый может сделать красивый технологический жест и выдвинуть кандидатом в президенты Вакарчука. А сам появится потом в первой пятерке партии "Самопомомич" на парламентских выборах", - объясняет эксперт

Также, Цыбулько намекает на политическую токсичность Гриценко и считает, что объединяться ему реально не с кем. "В союзники к нему напрашивался только Виктор Балога - но Гриценко опасается его репутации, хотя они и работали вместе в "Нашей Украине". Гриценко с одной стороны не хочет отдаляться от олигархов - потенциальных доноров его кампании, а с другой стороны планирует опираться на незапятнанных политических игроков, как Егор Фирсов, например.

Реальные результаты выборов будут отличаться от социологических исследований, так как в целом, меняется логика выборов, избиратель взрослеет - будут важны другие факторы. Мы теперь выбираем не главного феодала, а главного дипломата, руководителя, верховного главнокомандующего. Если Гриценко еще, хотя бы по образованию, может быть военным командиром, то он точно не дипломат. А еще беда в том, что Гриценко забыл надеть свой полковничий мундир в 2014 году и пойти на фронт. Если бы он это сделал, я думаю, что альтернативы ему бы сегодня не было. Год в войсках изменил бы отношение украинцев к нему радикально. А Зеленский или Вакарчук не мыслят даже терминологией политической, военной и дипломатической. Они не оперируют понятиями, необходимым инструментарием", - считает политолог Владимир Цыбулько.