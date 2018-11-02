Охранник самолета столкнулся с призраком (видео) [ Редактировать ]
Охранник самолета заснял призрака на видео во время ночного дежурства. Мужчина рассказал, что во время своей смены услышал шум, а через некоторое время он увидел черный силуэт, который стоял у кабины капитана, сообщает vistanews.
Инцидент произошел в аэропорту в Мехико около 03:00 ночи. По словам мужчины, он услышал подозрительный шум и сразу же поспешил проверить. Изначально на борту пустого самолета, из которого доносились странные звуки, мужчина не заметил ничего подозрительного. Однако мгновенье спустя ему удалось разглядеть черный силуэт, стоящий вдалеке.
Сначала молодой человек подумал, что ему привиделось, и он не столкнулся с чем-то сверхъестественным. Сделав пару шагов назад, мужчина убедился, что возле кабины капитана действительно стоял призрак, который смотрел на него. Фантом не предпринимал никаких действий, а просто раскачивался стоя на месте. Охранник успел сделать несколько кадров с приведением, которые послужили доказательством увиденного.
На днях пассажир самолета заснял инопланетный портал в небе.
по теме
Королева красоты упала в обморок прямо на сцене (видео)
Участница конкурса потеряла сознание после того, как ее объявили победительницей
Ведущую "сожгли" в прямом эфире (видео)
Американский телеканал сжег ведущую в прямом эфире, не на шутку испугав зрителей
В Одесской области пронесся "смерч" из комаров (видео)
Также в Одесской области зафиксировали нашествие медуз
В Днепре сносят "дом-призрак" (видео)
Дом является одним из самых известных заброшенных высотных зданий Днепра
Голый мужчина прыгнул в аквариум с акулами (видео)
Инцидент произошел в крупнейшем канадском аквариуме