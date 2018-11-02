Охранник самолета заснял призрака на видео во время ночного дежурства. Мужчина рассказал, что во время своей смены услышал шум, а через некоторое время он увидел черный силуэт, который стоял у кабины капитана, сообщает vistanews.

Инцидент произошел в аэропорту в Мехико около 03:00 ночи. По словам мужчины, он услышал подозрительный шум и сразу же поспешил проверить. Изначально на борту пустого самолета, из которого доносились странные звуки, мужчина не заметил ничего подозрительного. Однако мгновенье спустя ему удалось разглядеть черный силуэт, стоящий вдалеке.

Сначала молодой человек подумал, что ему привиделось, и он не столкнулся с чем-то сверхъестественным. Сделав пару шагов назад, мужчина убедился, что возле кабины капитана действительно стоял призрак, который смотрел на него. Фантом не предпринимал никаких действий, а просто раскачивался стоя на месте. Охранник успел сделать несколько кадров с приведением, которые послужили доказательством увиденного.

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