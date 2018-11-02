Кубок Украины по футболу: "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в четвертьфинале [ Редактировать ]
Фото: fcdynamo.kiev.ua
2 октября в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка матчей четвертьфинальной стадии Кубка Украины. Жеребьевку проводили заслуженные тренеры Анатолий Бузник и Павел Яковенко, которые сформировали достаточно интересные пары:
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
"Львов" - "Заря" (Луганск)
"Днепр-1" - "Ворскла" (Полтава)
"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов)
Базовый день проведения матчей - 3 апреля 2019-го года. Команды, которые стоят первыми в списке примут соперников на своем поле.
Напомним, ранее игрок "Челси" допустил невероятный промах и опозорился на съемках рекламы.
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