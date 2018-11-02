В результате шторма на юге США погибло по меньшей мере два человека, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает The Weather Channel.

What is it with Houston flooding on Holidays???!!! pic.twitter.com/9x28nAWMpC — Elizabeth Del Bosque (@manypacatex) October 31, 2018

Ненастная погода охватила штаты Техас, Миссисипи, Луизиана, Оклахома и Арканзас.

Из-за непогода почти 100 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. Один человек погиб в штате Техас, еще один - в Миссисипи. В нескольких штатах пронеслись торнадо.

Pictures of the significant damage near Pineville. This includes downed trees and power lines, flipped vehicles, and structural damage. #LaWX pic.twitter.com/sJGfFUBRsu — Trevor Sonnier-KLFY (@TrevorSonnierWX) November 1, 2018

Штормы ожидаются и 2 ноября. Сильные веры и даже торнадо возможны в Луизиане, Джорджии, Алабаме и Флориде.

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